Eisen tot 9 jaar celstraf voor aanslagen Poolse supermarkten

Voor het Openbaar Ministerie maakte het niet uit welke rol de individuele verdachten precies hebben gespeeld: „Wél telt het aantal aanslagen waaraan ze individueel hebben meegewerkt. Dat na alle onrust na de eerste explosie, een aantal verdachten toch doorging, is ze zwaar aan te rekenen”, aldus de officier van justitie: „Wij rekenen met 3 jaar cel per aanslag waaraan ze hebben meegewerkt.”

De zwaarste straf, 9 jaar, hoorde Amsterdammer Serginio S. (28) tegen zich eisen. Tegen twee anderen was de eis zes jaar, een vierde verdachte gaat wat betreft het Openbaar Ministerie 3 jaar de cel in. Gelet op zijn geestelijke vermogens vindt het OM dat Hyron A. (21) berecht moeten worden volgens het jeugdstrafrecht. A., die alles heeft bekend, hoorde 22 maanden jeugddetentie, waarvan 6 maanden voorwaardelijk tegen zich eisen.

De nachtelijke explosies richtten gigantische verwoestingen aan. Winkels, woningen en auto’s raakten zwaar beschadigd, maar wonderwel raakte niemand gewond. De reeks ontploffingen leidde volgens het OM tot grote maatschappelijke onrust en angst in de getroffen buurten. Het bed van de bovenburen vloog tijdens een van de explosies de lucht in. Slachtoffers liepen trauma’s op.

Diep ingegrepen

De schade en inkomstenderving voor de verschillende winkeleigenaren bedraagt honderdduizenden euro’s: „De aanslagen hebben diep ingegrepen op de levens van de eigenaren en hun families. Zowel de ernst van de reeks aanslagen als de onzekerheid over het motief en de dader, boezemde een ernstige angst in bij de eigenaren. De aanslagen zorgden er voor dat de zij met hun families lange tijd in een nachtmerrie hebben geleefd”, aldus advocaat Jesse Nagtegaal namens de eigenaren van drie winkels.

„Het is duidelijk dat het doel was de eigenaren financieel ten gronde te richten, wat verder de motieven ook waren. Dat is de daders deels ook gelukt. De supermarkten in Beverwijk en Aalsmeer zijn inmiddels verdwenen”, volgens het OM. Het neemt de verdachten zeer kwalijk dat ze over de opdrachtgever geen openheid van zaken hebben willen geven. Ze deden allemaal mee voor grote geldbedragen, die ze meestal niet hebben gekregen.

Justitie heeft geen bewijs gevonden voor verklaringen van eigenaren van de getroffen supermarkten dat de aanslagen te maken zouden hebben met „concurrentieconflict.” Volgens justitie maakt het „planmatige handelingen” wél duidelijk dat er een goede organisatie zat achter de aanslagen.

De uitvoerders hadden verschillende rollen bij het tot ontploffing brengen van de explosieven op supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Beverwijk (tweemaal) en Tilburg. Ze waren chauffeur of moesten een raam inslaan bij het doelwit, brandbare vloeistoffen en explosieven naar binnen gooien. De explosieve cocktails werden op afstand tot ontploffing gebracht met een accu en elektriciteitskabel.

Strenge veiligheidseisen

In Beverwijk, dat tweemaal doelwit was, liet de burgemeester de Poolse winkel sluiten en plaatste camera’s om een derde aanslag te voorkomen. Ook in andere gemeenten werden strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Het is het Openbaar Ministerie in het grootscheepse justitieonderzoek ’Sarto’ naar de aanslagen nog niet steeds duidelijk geworden wie de opdrachtgever was en wat de motieven waren.

Wel is er een zware crimineel in beeld die mogelijk een coördinerende rol heeft gespeeld en de vijf uitvoerders van de aanslagen heeft aangestuurd. In het dossier duikt meermalen de naam op van Desharo W. Hij is een van de verdachten die betrokken was bij de vergismoord op klusjesman Mehmet Kiliçsoy (49) op 6 juli 2020 in Beuningen. W. werd in december veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 jaar. Het OM beslist later of ook W. zal worden vervolgd.

De strafzaak bij de rechtbank op Schiphol gaat nog een paar dagen duren met onder meer de pleidooien van de advocaten. Wanneer de rechtbank uitspraak doet, is nog niet duidelijk.