Slootdorp in ban van moord op boer Jan: ’Er moet iets bij de zoon zijn geknapt’

Onderzoek in de stolpboerderij in Slootdorp, waar het lichaam van de 89-jarige eigenaar werd aangetroffen. Ⓒ ANP / Inter Visual Studio

Slootdorp - Welk drama heeft zich zaterdagavond afgespeeld in de stolpboerderij aan de Molenweg in het Noord-Hollandse Slootdorp? De politie trof na een alarmmelding het lichaam aan van de 89-jarige eigenaar en arresteerde een 62-jarige man die op dat moment aanwezig was. Volgens omwonenden gaat het om de zoon van de man. Zij schetsen een even triest als opmerkelijk beeld van de omgekomen ’Boer Jan’: een uiterst stugge man die met velen ruzie had, volgens hen ook met zijn eigen familie. „Ik ben niet verbaasd dat dit is gebeurd.”