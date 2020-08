Rutte: Horecabezoekers moeten naam en contactgegevens achterlaten

Premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) gaven na overleg een persconferentie over het weer opgelaaide coronavirus. Het virus is volgens Rutte namelijk bezig met een ’gevaarlijke opmars’. Ook voor studenten was er nieuws: introductieweken voor studenten moeten zoveel mogelijk online worden georganiseerd. Fysieke bijeenkomsten voor studenten moeten informatief zijn en zijn alleen in kleine groepen mogelijk. Dat zei premier Rutte tijdens een persconferentie.

Ook wordt er scherper gelet op vakantiegangers. Minister De Jonge vertelde dat de GGD reizigers uit risicolanden gaat nabellen om te checken of zij in quarantaine gaan. Op die manier hoopt hij dat de quarantaine wordt nageleefd door vakantiegangers die in risicogebieden zijn geweest. Bovendien komt er een teststraat op Schiphol, maar die wordt niet verplicht. „Die is niet te verplichten volgens de huidige wetgeving”, zei De Jonge.

Openingstijden van nachtwinkels en horeca kunnen landelijk worden beperkt als de coronacrisis verder te beteugelen. „Het kritieke punt is nog niet bereikt, maar als dat nodig is komen er nieuwe landelijke maatregelen om het coronavirus te beteugelen”, zei premier Rutte daarover. In strenger handhaven van huidige maatregelen ziet Rutte niks. „Het is echt aan onszelf om ons te houden aan de regels.” Volgens de premier zal er nu vooral lokaal worden ingegrepen. „De verschillen in het land zijn per plek namelijk enorm.”

Voetbalsupporters

Burgemeesters en voorzitters van veiligheidsregio's mogen de aanwezigheid van supporters bij duels in het prof- en amateurvoetbal beperken of verbieden. „Als de cijfers er aanleiding toe geven dan kunnen die maatregelen ook worden opgeschaald naar een landelijk niveau en voor heel Nederland gaan gelden”, waarschuwde Rutte, die zich had geërgerd aan supporters van Feyenoord die dinsdag een openbare training van hun favoriete club bijwoonden.

Volg de persconferentie live via de tweets van onze politiek verslaggever Alexander Bakker onderaan dit bericht.

Premier Rutte zei dat we allemaal hoopten op een zorgeloze zomer. „Zo’n zomer is het helaas niet aan het worden. De cijfers liegen er niet om. We dreigen de winst te verspelen die we de afgelopen maanden hebben geboekt.” Rutte hamerde op de basisregels. „Wat ons zorgen baart: veel mensen leven de basisregels niet aan. Die basisregels zijn essentieel.”

De premier sprak ook tot toeristen die naar Amsterdam komen. „Ook namens de burgemeester: vermijd drukke plekken in Amsterdam.” Bovendien zei hij dat Nederlanders niet moeten verslappen. „Helaas hebben we voorbeelden gezien van grote families waarbij mensen besmet zijn geraakt.”

Ook jongeren werden specifiek aangesproken door de premier. „Als te veel van jullie de regels aan de laars lappen, zitten we binnenkort allemaal weer binnen. Corona is geen grap.” Volgens de premier moeten jongeren beter de basisregels naleven. „Laten we er in vredesnaam voor zorgen dat we een tweede lockdown voorkomen.”

Minister De Jonge vertelde tempo te willen maken met een vaccin. Daarom dat er in Europees verband onderhandeld over ’kandidaat vaccins’. „Het zou geweldig zijn als we in het begin van volgend jaar een vaccin hebben.”

Woensdagochtend hebben voorzitters van de veiligheidsregio’s al met De Jonge gesproken over lokale maatregelen om het virus in te dammen.

De afgelopen weken moest de Nederlandse bevolking het even zonder de Haagse gezichten van de coronacrisis doen. Ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Van Ark (Medische Zorg) namen de honneurs waar zónder nieuwe maatregelen aan te kondigen.

Samenscholingen

Eerder lekte uit dat het kabinet speelde met de gedachte om alle introweken te verbieden, om grote uitbraken van corona te voorkomen. Dat leidde bij verschillende studentenorganisaties en -verenigingen tot verzet. En naar verwachting komt er een teststraat op luchthaven Schiphol.

Volgende week woensdag debatteert de Tweede Kamer over het virus en maatregelen. De Kamer komt eerder terug van zomerreces om dat te kunnen doen.