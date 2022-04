Premium Het beste van De Telegraaf

Bronnen binnen Nederlands-Turkse gemeenschap: ’Grote geldschuld motief dubbele moord McDonald’s in Zwolle’

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Zwolle/Rozendaal - Een hoogoplopend conflict over een grote geldschuld is mogelijk het motief voor de dubbele moord in de McDonald’s in Zwolle. De verdachte schutter, de 32-jarige Veysel Ü. uit het chique Rozendaal bij Arnhem, was volgens bronnen binnen de Nederlands-Turkse gemeenschap gefrustreerd geraakt omdat Ali Torunlar, een van de slachtoffers, maar niet zijn openstaande rekening betaalde.