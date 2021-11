GGD’en: maximale testcapaciteit bereikt

De afgelopen dagen schoot het aantal gemaakte afspraken en uitgevoerde tests de lucht in, stelt de organisatie. Het landelijke callcenter kan meebewegen met het aantal telefoontjes dat binnenkomt, maar het plafond van de capaciteit komt in zicht. Op dit moment werken er volgens de organisatie bijna 4000 mensen in het callcenter voor inplannen van testafspraken. Zij werken na sluitingstijd de wachtrijen weg en ook worden testuitslagen in de avonduren langer doorgebeld.

,,Er worden dagelijks vele overuren gemaakt maar ook willen en moeten we ons aan de geldende Arbowet houden”, stelt Eikelboom. ,,Veel mensen roepen dat we meer mensen moeten inzetten. Een logische reactie, maar daar is de arbeidsmarkt op dit moment helaas niet naar. We zijn al weken hard bezig met meer mensen aannemen maar tegen deze explosieve groei kunnen wij bijna niet werven.”

Onvrede

Hij heeft begrip voor de onvrede. ,,Wij snappen de frustratie als mensen lang moeten wachten tot zij een GGD-medewerker aan de telefoon hebben maar vragen enig begrip en geduld. Iedere medewerker zet zich volledig in om deze pandemie te bestrijden maar de aantallen van deze week zijn ongekend hoog.”

Met name in de ochtenduren piekt het aantal telefonische aanvragen. Eikelboom: ,,Gisteren (maandag) hebben wij ruim 116.000 afspraken ingepland. Dat is een nieuw dagrecord. Ook in het afgenomen testen werd een record gebroken. Het oude record is van maart 2021 en stond op 89.000 maar gisteren werden er ruim 91.000 mensen getest. We werken met man en macht toe naar een maximum van 120.000 tests per dag. Of dit haalbaar is, hangt af van de beschikbaarheid van personeel.”

Ook in de weekcijfers worden records verbroken. Drie weken geleden werden er 280.000 tests afgenomen, een week later steeg dit aantal naar ruim 405.000. Vorige week stopte de teller op bijna 560.000. Dat is de hoogste piek in testafnames sinds juni 2020. In twee weken tijd is het aantal afgenomen tests verdubbeld.

Online

GGD roept mensen waarbij het niet direct lukt om een afspraak te plannen om zich aan de basisregels te houden: blijf binnen bij klachten, houd afstand, was handen en ventileer je huis goed. Veel mensen bellen in de ochtend dus is het advies om het in de middag of avond te proberen. Online kan via coronatest.nl 24 uur per dag een afspraak worden gemaakt. Kies ook hier een tijdstip waarop minder mensen online zijn, in de avond of heel vroeg in de ochtend, raadt de organisatie aan.