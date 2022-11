’Strijd’ om regeringsvliegtuig beslecht: Kaag past schema aan

Hoe Kaag precies haar rondreis door de Balkan gaat maken, ze bezoekt Slovenië, Kroatië en Tsjechië, ’wordt nog nader ingevuld’, laat een woordvoerder van Kaag weten. Maar het wordt in elk geval zo geregeld dat Helder haar reis naar Qatar, voor de WK-wedstrijd van het Nederlands Elftal tegen het thuisland, kan maken met het overheidstoestel.

Voor Kaag is het volgens haar woordvoerder anderzijds ’geen optie om met lijnvluchten te gaan’, omdat de D66-voorvrouw drie landen in anderhalve dag bezoekt. En een privévliegtuig boeken vindt ze ’ongepast’. „Maar we willen een praktische oplossing”, laat de zegsvrouw weten.

RTL Nieuws meldde dit weekend dat er onenigheid was tussen de ministeries van Kaag en Helder over wie er recht had op het regeringsvliegtuig. Helder moet op 29 november in Qatar zijn voor de WK-wedstrijd, maar heeft de dag ervoor een debat en kan daarom niet met een lijnvlucht. Kaag is op 28 en 29 november op rondreis in Oost-Europa.