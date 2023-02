Doden door lawines in Oostenrijk

KALTENBACH - Een reeks lawines heeft drie mensen het leven gekost in het toeristische westen van Oostenrijk. Het wintersportseizoen is daar in volle gang, waarbij de autoriteiten waarschuwen voor lawinegevaar na stevige sneeuwval en windstoten.