Italiaanse politie rolt valse Moët & Chandon productie op bij Napels

Bijna 1400 flessen, waaronder 774 met valse Moët & Chandon-etiketten, werden in beslag genomen in de productiefaciliteit in San Giuseppe Vesuviano, aldus de Guardia di Finanza in een verklaring.

Moët & Chandon is een van de beroemdste champagneproducenten, onderdeel van het Franse conglomeraat van luxegoederen LVMH, samen met beroemde modemerken zoals Louis Vuitton.

De Napolitaanse fabriek produceerde ook nagemaakte Sapio en San Colombano olijfolie en ethanol met nep-labels van de La Sorgente- en Fiume-distilleerderijen, aldus de politie.

De door de politie in beslag genomen flessen hadden een geschatte marktwaarde van meer dan 120.000 euro. De illegale fabriek werd gerund door een 55-jarige vrouw en een 48-jarige man.