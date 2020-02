Politie lost schoten bij arrestatie in Utrecht

Agenten in Eindhoven kregen rond middernacht een melding dat een man tegen zijn wil zou zijn meegenomen in de Harpstraat in Eindhoven. De betrokken auto werd gesignaleerd en na een korte achtervolging konden twee verdachten worden aangehouden in Utrecht. Daarbij hebben agenten waarschuwingsschoten gelost, meldt de politie Oost-Brabant.

De politie doet verder onderzoek naar de precieze toedracht.