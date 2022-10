Zomertijd eindigt met zomerweer: 20 tot 24 graden

Zoals elk jaar gaat in het laatste weekend van oktober de klok een uur terug. Daardoor kunnen we zondagochtend een uurtje langer slapen. De wintertijd duurt tot en met 26 maart 2023. Wintertijd betekent voorlopig nog geen winterweer, want tijdens het verzetten van de klok is het zeer zacht met 12 tot 14 graden.

Op de eerste dag van de wintertijd, op zondag, zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en het wordt 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. In het midden van het land is het een graad of 20. De zuidoostenwind is zwak tot matig van kracht.

Komende dagen bijzonder warm

Tijdens de laatste dagen van de zomertijd is de temperatuur bijzonder hoog, zeker als we kijken naar de tijd van het jaar. Woensdag wordt het 17 tot 20 graden, donderdag stijgt het kwik naar 18 tot 22 graden. Temperaturen van 13 of 14 graden zijn heel gebruikelijk eind oktober.

Vrijdag stijgt de temperatuur nog iets verder en wordt het bijna overal in het land een warme dag. In het noorden wordt het 20 graden, in het zuiden kan het 24 graden worden.

Vierseizoenentijd

Een paar jaar terug werd er gepleit voor het permanent verzetten van de klok met een half uur, tussen zomer- en wintertijd in. De klok nog één keer een half uur verzetten brengt een aantal voordelen met zich mee aldus sommige experts, zoals minder files en ongelukken in de avondspits. Ook zouden we profiteren dan van extra ochtendlicht in september en oktober ten opzichte van de huidige zomertijd.