405 mensen met coronavirus op intensive care

Het Amphia Ziekenhuis is begonnen met het vervoeren van coronapatienten naar ziekenhuizen buiten Brabant. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Volgens de laatste update van de Nationale Intensive Care Evaluatie, die continu nieuwe informatie krijgt over de situatie in ziekenhuizen, liggen er momenteel 405 personen met de longziekte Covid-19 op de intensive care in het ziekenhuis. Eerder op zondag waren dat er 327.