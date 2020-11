Wob-experts woest over weglakken in rapport toeslagenaffaire

Den Haag - Een handige truc van de ondervragingscommissie in de toeslagenaffaire legt dinsdag opnieuw een schokkende onthulling in het dossier bloot. Al in 2017 ligt er een klinkklaar advies van een eigen jurist van de Belastingdienst over het ’laakbare’ handelen van de fiscus tegen gedupeerde ouders. Dat juist het meest explosieve gedeelte van dat advies is weggelakt, zorgt voor onbegrip bij experts en onvrede in de Tweede Kamer.