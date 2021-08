Premium Het beste van De Telegraaf

Sporthallen opnieuw optie in strijd tegen propvolle asielopvang

Door Vincent Triest

Afghaanse evacués krijgen een ’welkom’ te zien bij hun aankomst op de opvanglocatie Heumensoord in Nijmegen. Ⓒ Foto: Marcel Krijgsman / ANP-Hollandse Hoogte

Nijmegen - Door de propvolle asielzoekerscentra in Nederland is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) genoodzaakt om vreemdelingen weer in tenten te gaan opvangen. Ook het gebruik van sporthallen in dorpen en steden staat weer op de agenda.