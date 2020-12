Politie: zwaar vuurwerk in Vught was zelfgemaakt

VUGHT - Het zware vuurwerk dat vrijdagavond werd aangetroffen in Vught (Noord-Brabant) is volgens de politie zelfgemaakt. Het gaat om in totaal 500 kilo aan zwaar vuurwerk, dat in een schuurtje bij een huis lag aan de Jagersweg en in een woning aan de Hageland. De 46-jarige bewoner van die woning zit vast.