Klopsignalen bij zoektocht naar Titan ’Nachtmerriescenario is dat je ze wel hoort, maar er niet bij kan’

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - De klopsignalen die zijn waargenomen, geven hoop dat de inzittenden van de vermiste onderzeeboot Titan levend gevonden kunnen worden. Maar de tijd om ze te vinden én nog een reddingsoperatie op te zetten is erg kort. Donderdagochtend is de lucht in het kleine duikbootje op.