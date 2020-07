’Nasissers vaak jongeren met migratieachtergrond’

Dat blijkt uit een gemeentelijke enquête over straatinformatie. „Als ik in Kanaleneiland in het donker naar buiten ga, dan kan ik ervan uitgaan dat ik minimaal één keer word nageroepen”, aldus één van de ondervraagde slachtoffers.

Bijna de helft van de Utrechters (46 procent) heeft in het afgelopen jaar wel eens te maken gehad met een voorbeeld van straatintimidatie. Het merendeel (29 procent) werd op een vervelende manier nagestaard. Andere geënquêteerden kregen beledigingen of seksuele verwijzingen naar hun hoofd geslingerd of werden achtervolgd. Drie procent van de slachtoffers geeft aan bespuugd of betast te zijn.

Vooral vrouwen (57 procent) werden lastiggevallen, maar ook 34 procent van de mannelijke ondervraagden heeft een nare ervaring achter de rug. De meeste incidenten vonden plaats in de binnenstad, de Kanaalstraat, de Amsterdamsestraatweg, Kanaleneiland en Overvecht.

Jongens van 13

Utrechters omschrijven de daders van straatintimidatie in 69 procent van de gevallen als mannen van een jaar of 20 die rondhangen, maar soms ging het ook om jongens tussen de 13 en 17 jaar oud.

De enquête van de gemeente is door 1312 stadsbewoners ingevuld. Acht van hen zijn vervolgens geïnterviewd. ’In een aantal gevallen is ook ter sprake gekomen of de dader al dan niet een migratieachtergrond heeft’, aldus de gemeente.

Migratieachtergrond

’De jongere mannelijke daders zijn volgens de respondenten, in veel gevallen jongens met een migratieachtergrond. Een aantal respondenten zegt daarvan te balen, omdat het een bevestiging van de vooroordelen lijkt’, luidt de verdere uitleg.

De geïnterviewden hebben een vermoeden waarom de jongeren zich zo misdragen tegenover anderen. „Doordat ze zich vervelen. Ik denk dat de jongens zich een beetje uitgekotst voelen door de maatschappij en dat ze daardoor maar extra hard gaan rebelleren’, aldus één van de ondervraagden.

Jonge witte mannen

Een ander stelt dat de straatintimidatie een vorm van machtsvertoon is. „Dit doen ze voornamelijk tegen jonge witte mannen. Alsof ze hun territorium moeten afbakenen.”

Overigens is 6 procent van de daders vrouw. Een slachtoffer beschrijft hoe haar rok iets omhoog waaide op de fiets. Ze herinnert zich: „En dan hoor je sissend langs de kant die vrouwen ’hoer’ zeggen. Weet je wel, van die vrouwen zo helemaal in het zwart. Ja, dan stap ik af en vraag ik wat er is, waarop één antwoordt: ’ja, hoer. Jij.”

Waarnemend burgemeester Peter den Oudsten komt dit najaar met een plan om straatintimidatie tegen te gaan.

