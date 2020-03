Fruittelers vrezen wintervorst uit Noorden

„Het is enorm spannend”, erkent fruitteler Berend-Jan van Westreenen uit het Betuwse Echteld. Hij bezit 75 hectare met appel- en perenboomgaarden. Bij al die fruitboompjes zijn de knoppen al los, dat is vakjargon voor de blaadjes die er nu uitkomen. Met andere woorden: de bloesem is vroeg dit jaar en door de nachtvorst extra kwetsbaar.

IJslaagje

In de boomgaarden van Westreenen staan al twaalf waterpompen klaar. Vannacht rijdt hij met nog eens drie werknemers tussen de rijen door om de beginnende bloesem te beregenen. De bedoeling is dat het water bevriest zodat er zich een ijslaagje om de knop vormt. Dat kan de bloesemknop beschermen tot wel min tien graden.

En dat is nodig, zegt de fruitboer die net als zijn vakbroeders ook een beetje meteoroloog is. Hij verwacht dat het op boomhoogte een graad of vier gaat vriezen. „Meestal beregen we zuidelijke nachtvorst in de lente en dat is maar een graadje of twee, drie onder nul. Nu hebben we continentale vorst uit het Noorden. Dit is Scandinavische wintervorst die je normaal in januari, februari ziet.”

Bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University herkent het natuurfenomeen. „Het zijn kritieke tijden voor fruittelers. De kans op vorstschade voor peer- en appelbloesem neemt toe in warme jaren”, constateert de bioloog die de jaarlijkse metingen nauwgezet volgt en bijhoudt op Natuurkalender.nl, een samenwerkingsverband dat zich richt op het monitoren, analyseren, voorspellen en communiceren van het moment waarop jaarlijks terugkerende verschijnselen zich voordoen in de natuur. „Door de stijgende temperaturen komen peer en appel tegenwoordig gemiddeld bijna twee weken eerder in bloei dan eind jaren 80 van de vorige eeuw. De natuur ligt zo’n vier weken voor op schema.”

Oogst

Het zijn spannende nachten. „Het kan dat de vorst zo hard is dat alle knoppen compleet bevriezen”, zegt Van Westreenen. „Dan zal dat honderd procent van je oogst kunnen betekenen. In tegenstelling tot hagelbuien. Dan kun je nog klasse twee vruchten verkopen, maar bij geen oogst…”