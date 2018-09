Cabinepersoneel KLM gaat staken

Volgens vakbond FNV zullen er als gevolg van de staking minder of mogelijk zelfs geen KLM-vluchten vertrekken vanaf Schiphol.

Het is voor het eerst dat het cabinepersoneel van KLM het werk voor 24 uur neerlegt. De FNV protesteert met de actie tegen het besluit van KLM om met één steward of stewardess minder te vliegen op intercontinentale vluchten en spreekt over een ’onwerkbare situatie’ door de verhoogde werkdruk.

Eerdere gesprekken met KLM hebben volgens de bond niets opgeleverd.