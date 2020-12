CDA door ’Wopke-effect’ naar 19 zetels in peiling

Virtueel krijgt het CDA daarmee 19 zetels en is het in deze peiling de derde partij van het land. De VVD, dat 1 zetel inlevert naar 43, blijft de grootste partij. De PVV van Geert Wilders volgt met 22 virtuele zetels, in november waren dat er nog 21. De neergang van Forum voor Democratie zet door. Deze partij verliest ten opzichte van november 2 zetels en komt uit op 4.

GroenLinks (12), SP (9), ChristenUnie (6) en Denk (1) zijn verder partijen die een zetel moeten inleveren ten opzichte van het vorige peilmoment van I&O Research. De overige partijen maken pas op de plaats.

Hoekstra neemt bij het CDA de plaats in van Hugo de Jonge, die plotseling aankondigde af te zien van het lijsttrekkerschap. Afgelopen zondag steeg het CDA in de peiling van Maurice de Hond ook al 2 zetels, naar 16.

Het CDA is met Hoekstra een serieuze bedreiging voor de VVD, zegt politiek commentator Wouter de Winther in een nieuwe aflevering van de podcast Afhameren: