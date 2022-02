EU zint op sancties: banken en leenvermogen Rusland raken

EU-lidstaten proberen dinsdag tot een akkoord te komen over een sanctiepakket in reactie op de Russische erkenning van de twee afvallige Oekraïense regio’s. Alle landen moeten instemmen. Bronnen melden aan De Telegraaf dat alleen Hongarije nog niet over de streep is. De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft nauwe banden met de Russische president Vladimir Poetin. Hij was onlangs nog op visite in het Kremlin voor een gasdeal.

De komende uren zullen worden gebruikt om de druk richting Orbán op te voeren. Niet voor niets hebben EU-kopstukken Michel en Von der Leyen een gezamenlijke verklaring de wereld ingeslingerd over welke mogelijke sancties Rusland kan verwachten. Hiermee dwingen ze indirect Boedapest om kleur te bekennen.

Uit de verklaring blijkt dat Brussel maatregelen wil nemen tegen iedereen die is betrokken bij de erkenning van de twee zelfbenoemde republieken. Volgens uitgelekte informatie gaat het onder andere om alle Rusissche parlementsleden die hebben ingestemd met de erkenning. Personen die op de sanctielijst komen krijgen een reisverbod naar de EU. Verder worden in de Unie uitgestalde vermogens bevroren en mogen Europese bedrijven geen zaken meer doen met deze types.

Staatsobligaties

Verder stelt de EU voor om maatregelen te nemen die zich richten op de toegang van de Russische staat tot kapitaal- en financiële markten. Volgens verschillende media ligt er een optie voor een handelsverbod in Russische staatsobligaties op tafel.

Voor de regio’s Donetsk en Loehansk gelden sinds 2014 al handelsbeperkingen. Brussel stelt nu voor om de handel naar deze gebieden helemaal aan banden te leggen. „De EU staat klaar om in een later stadium aanvullende maatregelen te nemen als dat nodig is”, waarschuwen de voorzitters van de Europese Raad en Europese Commissie.

Noorwegen, niet lid van de EU, heeft aangegeven zich aan te sluiten bij sancties tegen Rusland.