Premium Het beste van De Telegraaf

Deze boeren tappen, net als vroeger, gas uit eigen bodem: ’Kost niks’

Door Remzi Sen Kopieer naar clipboard

Jan Jobsis (rechts) en Evert Hogenes bij de plek waar ze brongas kunnen winnen.

Middenbeemster - Gas uit eigen tuin winnen, klinkt gezien de hoge gasprijzen als een droom. Maar voor Agrarisch Museum Westerhem is het realiteit. Het museum in Middenbeemster tapt, net als vroeger, brongas uit eigen bodem. In het begin was dit alleen om mensen te laten zien hoe er vroeger in de Beemster werd geleefd, maar nu wordt tijdens de energiecrisis geprobeerd de historische gasketel op grotere schaal in te zetten.