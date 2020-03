Vrolijke noten in Oostenrijkse lockdown

Zij woont zelf in Innsbruck, haar ouders wonen een half uurtje verderop in het kleine bergdorpje Grinzens. Daar schalde gisteravond Oostenrijkse volksmuziek door de schemering. Op verschillende plaatsen hadden leden van een muziekkapel de instrumenten gepakt, om de sfeer er een beetje in te houden. Haar moeder pakte direct haar telefoon en legde vast hoe vanaf verschillende kanten in het dorp een symfonie opsteeg. En ook in andere dorpen klonk in de avond live-muziek van balkons.

Het idee lijkt over te zijn gewaaid uit Italië, waar mensen ook al musiceerden vanuit openstaande ramen. „Misschien is het gisteren wel begonnen met een oproep op sociale media, dat weet ik niet. Deze muziekkapel had elkaar ge-appt, dat ze om zes uur ’s avonds dat en dat liedje zouden inzetten”, vertelt de vrouw, die zelf werkt voor de radio in Tirol.

Balkonconcert

Het station, Life Radio Tirol, maakt maandagavond opnieuw een balkonconcert. Het liedje „dem Land Tirol die Treue” wordt om 18:00 gespeeld. „Dat is een lied dat elke Oostenrijker kent, alle Zuid-Tirolers en ook veel Duitsers en Nederlanders”, zegt Jansenberger. De muzikanten spelen het liedje live in de studio, het station vraagt mensen om vanaf hun balkons mee te zingen of hun instrumenten te bespelen.

Nadja mag als radio-medewerkster nog naar de studio, maar verder is het devies binnen blijven in Oostenrijk. Dat geldt ook voor de Nederlandse wintersportgangers, die nog in de bergen zitten. „Al heb ik wel de indruk dat ze proberen iedereen nog naar huis te krijgen, voordat ook de vliegvelden hier sluiten”, zegt Jansenberger.

Voor de Nederlanders die toch in Oostenrijk blijven, of daar wonen, is de muziek die door de bergvalleien schalt, een vrolijke noot. De Bundesmuzikkapelle Grinzens laat weten dat er niets gepland staat, maar dat niemand vreemd moet opkijken als het optreden van zondagavond de komende tijd herhaald wordt. „Ze kregen ook veel reacties van mensen die blij waren dat het gebeurde”, vertelt Jansenberger. „Maar of het echt helpt om de sfeer erin te houden, moet blijken als het wat langer duurt natuurlijk.”