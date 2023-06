Weer hooggeplaatste Rus overleden: vicepresident Russische bank (28) sterft na val uit raam

Het overkwam Kristina Baikova in de vroege uurtjes van vrijdag 23 juni toen ze samen met een vriend in haar appartement was. Volgens de vriend wilde de vrouw rond drie uur ’s nachts een luchtje scheppen, waarna ze uit haar raam elf verdiepingen naar beneden viel. Ze overleefde de klap niet. De politie in Moskou onderzoekt haar dood nog, en voorlopig is er geen sprake van kwade opzet. De voornaamste aanwijzing daarvoor is dat het wel heel toevallig lijkt dat er alwéér een vooraanstaande Russische ondernemer sterft na een mysterieuze val uit een raam.

Vergiftiging

Zo stortte in september vorig jaar Ravil Maganov (67), de topman van de Russische olieproducent Lukoil, te pletter tijdens een verblijf in een ziekenhuis in Moskou. Maganov had zich eerder kritisch uitgelaten over de oorlog in Oekraïne. Enkele maanden voordien, in mei 2022, stierf een andere Lukoil-topman, Alexander Subbotin (43), al aan een vergiftiging.

In december 2022 liet dan weer de rijke vleesfabrikant Pavel Antov (66) het leven toen hij uit het raam viel van het hotel in de Indiase stad Idisha waar hij nog maar net zijn 66ste verjaardag had gevierd. En in februari van dit jaar overleed ook de militaire topfunctionaris Marina Yankina (58) na een val uit een raam van een flat op de zestiende verdieping van een gebouw in Sint-Petersburg.

Tientallen prominente Russen

Het zijn maar enkele van de tientallen prominente Russen die sinds de start van de oorlog het leven lieten in verdachte omstandigheden. Velen van hen hebben gemeen dat hun doodsoorzaak vaag omschreven en soms erg absurd is. Kritiek op de oorlog in Oekraïne en het Poetin-regime zou bij een groot deel van de slachtoffers een rol hebben gespeeld. Onderstaande lijst somt een deel van de toplui op die de laatste maanden „tragisch” aan hun einde kwamen.

Joeri Voronov (61) - topman transportbedrijf - doodgeschoten in privézwembad

Alexander Tyulakov (61) - financieel en veiligheidsfunctionaris van Gazprom - opgehangen

Leonid Shulman (60) - hoofd transport bij Gazprom Invest - neergestoken

Vladislav Avayev (51) - voormalig functionaris van het Kremlin - vergiftigd samen met vrouw en dochter

Sergej Protosenja (55) - oligarch en topman bij aardgasbedrijf Novatek - opgehangen nadat vrouw en dochter met bijl werden vermoord

Vladimir Sungorkin (68) - hoofdredacteur pro-Kremlinkrant - beroerte

Dmitry Zelenov (50) - eigenaar vastgoedbedrijf - val van trap

Dan Rapoport (52) - verbannen zakenman die in Washington leefde - val uit het raam

Vladimir Ljakisjev (45) - eigenaar restaurantketen - doodgeschoten

Andrei Kroekovski (37) - bestuurder bij bouwbedrijf - van een klif gevallen

Vasili Melnikov (50) - eigenaar medisch bedrijf - doodgestoken samen met vrouw en twee kinderen

Ivan Petsjorin (39) - directeur van de Maatschappij voor de Ontwikkeling van het Verre Oosten (KRDV) - verdronken na val van jacht

Vjacheslav Taran (53) - cryptomiljardair - neergestort met helikopter

Pavel Pchelnikov (52) - topman Russische spoorwegen - zelfdoding

Alexander Buzakov (66)- directeur van scheepsbedrijf - doodsoorzaak onbekend

Nikolai Petrunin (47) - topmanager bij Gazprom en lid energiecommissie van het Russisch parlement - complicaties na covid-besmetting

Igor Shkurko (48) - topman van energiebedrijf Yakutskenergo - dood aangetroffen in zijn cel, oorzaak onbekend