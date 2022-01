Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt naar 1730

Verplegend personeel bij een coronapatient op de IC-afdeling van het Catharina Ziekenhuis. Ⓒ Rob Engelaar

ZEIST - Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot 1730, zo is te zien in de nieuwste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 68 meer dan een dag eerder en de grootste stijging sinds 20 december, toen er 88 mensen meer met Covid-19 in het ziekenhuis belandden ten opzichte van een dag eerder.