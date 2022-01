Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen blijft stijgen, aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt naar 1730

De toename was voorzien, aangezien de omicronvariant van het coronavirus inmiddels dominant is. Deze variant verspreidt zich een stuk sneller dan de deltavariant, die de maanden daarvoor veruit het meest voorkwam in Nederland.

In de afgelopen zeven dagen noteerde het RIVM 104.163 meldingen van positieve tests. Dat is 23 procent meer dan in de zeven dagen daarvoor. Het gemiddelde stijgt voor de zesde dag op rij.

In Amsterdam zijn de meeste positieve tests geregistreerd: 1019. In Den Haag kregen 719 inwoners te horen dat ze het coronavirus bij zich droegen. Daarna volgen Rotterdam (653), Utrecht (347) en Almere (316).

Het RIVM registreerde 14 recente aan corona gerelateerde sterfgevallen.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot 1730, zo is te zien in de nieuwste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 68 meer dan een dag eerder en de grootste stijging sinds 20 december, toen er 88 mensen meer met Covid-19 in het ziekenhuis belandden ten opzichte van een dag eerder.

Op de intensive cares liggen 475 mensen, op de verpleegafdelingen 1255. Dat zijn er respectievelijk 13 en 55 meer dan een dag eerder. Op de intensive cares kwamen 20 nieuwe coronagevallen binnen en op de verpleegafdelingen 105. Doordat er ook mensen van beide afdelingen verdwenen, is het verschil met zondag 68.

Het afgelopen weekeinde lag het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen beneden de 1700, maar op oudejaarsdag waren het er 1766.