D66’er Vera Bergkamp wil Kamervoorzitter Arib vervangen

Bergkamp is sinds 2012 lid van de Tweede Kamer en zat de afgelopen jaren in het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer. In die hoedanigheid is ze ook een van de ondervoorzitters geweest. Als Kamerlid sprak ze onder meer over de langdurige zorg en de initiatiefwet wietteelt. Eerder was ze voorzitter van LHBTI-belangenvereniging COC.

In een brief aan haar collega’s zegt Bergkamp de positie van de Kamer te willen versterken. Ook zegt ze zich hard te willen maken voor de ’waardigheid van het debat’ en het ’borgen van ruimte voor alle 17 partijen’.

Na verkiezingen kiest de Kamer altijd een nieuwe voorzitter. Khadija Arib gaf in het najaar al aan dat ze een nieuwe termijn ambieerde. „Ik voel het als mijn maatschappelijke plicht om als voorzitter door te gaan” zei ze destijds in een interview met De Telegraaf. „Continuïteit, stabiliteit en ervaring is belangrijk in de Kamer en zeker ook voor het Kamervoorzitterschap.”

Martin Bosma

PVV’er Bosma is nu de eerste ondervoorzitter. Hij deed ook al eerder een gooi naar het voorzitterschap.

Hoewel de ervaren Arib populair is buiten Den Haag, heeft ze sinds haar komst naar Den Haag in 1998 de nodige vijanden gemaakt. Achter de schermen werd door D66, CDA en VVD al voor de verkiezingen voorgesorteerd op haar vervanging.

Door de verkenningschaos en de verstoorde verhoudingen tussen de drie partijen is niet duidelijk of Bergkamp nog op steun kan rekenen van de VVD.

Morgen debatteert de Kamer met de voorzitterskandidaten. Daarna wordt gestemd over wie de preses wordt.