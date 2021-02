Noord-Koreaanse overloper opgepakt in Zuid-Korea

Het afgelopen jaar vestigden tweehonderd Noord-Koreanen zich in het zuiden, een absoluut dieptepunt. Vanwege langdurige lockdowns in Noord-Korea om het coronavirus buiten te houden, zijn er bijna geen overlopers meer. De laatste keer dat het gebeurde was in november, toen een Noord-Koreaanse man via de gedemilitariseerde zone naar het zuiden liep.