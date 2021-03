Amazon houdt voet bij stuk in censuurrel om ’trans’

Dat meldt de BBC. Het boek When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment van schrijver Ryan T. Anderson werd afgelopen maand verwijderd van Amazon. Het boek biedt ’een evenwichtige benadering van beleid inzake genderidentiteit.’

Critici waren boos door de censuur. „Absurd en onbegrijpelijk”, reageerde schrijver David French. New York Times-columnist Ross Douthat schreef dat Amazon ’een experiment doet en kijkt of het ermee wegkomt’.

Ook transgenders sprongen voor schrijver Anderson in de bres. „Ik ben transgender en dit boek is verhelderend, doordacht en gestoeld op goed onderzoek.” Het boek zet zich af tegen de ’transgenderbeweging’.

Maar censuur? Amazon heeft gewoon ’het recht om bepaalde content niet te verkopen’, meldt het bedrijf in een brief aan het Congres. Republikeinse senatoren hadden om uitleg van het bedrijf gevraagd. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft inmiddels een wet goedgekeurd die LGBT-discriminatie moet tegengaan, al is die nog niet door de Senaat goedgekeurd.

Het censureren van Andersons boek ontlokte een discussie onder wetenschappers en transgenders. „Iedereen vindt dat geslachtsdysforie (twijfelen aan je geslacht, red.) een serieuze zaak is die groot lijden veroorzaakt”, zegt de schrijver. Hij stelt nergens te schrijven dat het om een ziekte gaat.