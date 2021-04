Mensensmokkel op gehuurde zeilboot die vanuit Friese haven richting Engeland vertrok

Binnenland

Rechtbank spreekt Klaas Otto vrij van mishandeling

No Surrender-oprichter Klaas Otto is vrijdag vrijgesproken van betrokkenheid bij de zware mishandeling van een clublid in mei 2016. De rechtbank in Breda vond net als het Openbaar Ministerie dat er onvoldoende bewijs is dat hij de opdracht gaf. De vrijspraak was ook al geëist.