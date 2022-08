Komende dagen tot wel 35 graden, kans dat hittegolf ook na het weekend doorzet

„Er is donderdag geen wolkje aan de lucht en het warmt weer razendsnel op. Om 8:00 uur is het 17 tot 20 graden, om 11:00 uur is het al op zomers warm met temperaturen van 25 tot 28 graden”, meldt Weeronline.

Later op de donderdag wordt het op veruit de meeste plaatsen tropisch warm. Alleen in het noordelijk kustgebied, de Kop van Noord-Holland en op de Waddeneilanden blijft het kwik onder 30 graden. Daar wordt het 26 tot 29 graden. Elders krijgt Nederland te maken met tropische temperaturen van 30 tot 31 graden in het noorden en westen, 32 tot 33 graden in het midden en oosten en 34 tot 35 graden in het zuiden. Ook de dagen erna kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Aan zee steekt in de middag meestal en verfrissende noordenwind op. Daar koelt het dan enkele graden af.

Maandag wordt het nog 28 tot 32 graden, dinsdag blijft het kwik overal weer onder 30 graden en later in de week is het dan 22 tot 25 graden. Voor de tijd van het jaar zijn dit hele gebruikelijke temperaturen, aldus Weeronline.