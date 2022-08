Weer slaat na het weekend om: ’Er komen stevige onweersbuien aan’

Donderdag is het nog tropisch warm. Alleen in het noordelijk kustgebied, de Kop van Noord-Holland en op de Waddeneilanden blijft het kwik onder de 30 graden. Daar wordt het 26 tot 29 graden.

Elders krijgt Nederland te maken met tropische temperaturen van 30 tot 31 graden in het noorden en westen, 32 tot 33 graden in het midden en oosten en 34 tot 35 graden in het zuiden. Ook de dagen erna kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Aan zee steekt in de middag een verfrissende noordenwind op. Daar koelt het dan enkele graden af.

Onweer

Na het weekend neemt de kans op regen- en onweersbuien geleidelijk toe. Met name op maandagmiddag en woensdag kunnen er stevige buien komen, waarschijnlijk in de zuidoostelijke helft van het land.

De temperatuur gaat dalen, maar het koelt niet snel af. Maandag wordt het nog 28 tot 32 graden, dinsdag blijft het kwik overal weer onder de 30 graden en later in de week is het dan 22 tot 25 graden.