’Hoezo, mag niet?’ Floradorpers steken vreugdevuur tóch aan

Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Amper een kwartier nadat het Amsterdamse stadsbestuur na overleg met de brandweer had besloten het jaarlijkse vreugdevuur in Floradorp in Amsterdam-Noord te verplaatsen naar een andere datum, hebben de Floradorpers de stapel pallets en kerstbomen toch aangestoken.