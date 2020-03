’Geheime coronavergadering’ na kritiek toch openbaar

Donderdag zijn onder andere de directeur van de GGD in Amsterdam en de Veiligheidsregio aanwezig. Zij spreken gemeenteraadsleden en het college van burgemeester en wethouders toe over de coronacrisis die ook de hoofdstad treft. Gedurende de sessie worden vragen beantwoord van de raadsleden.

Woensdag liet een woordvoerder van de griffie in Amsterdam nog weten dat de sessie achter gesloten deuren zou worden behandeld. „Belangrijke dingen zullen ongetwijfeld via de officiële weg naar buiten komen”, zei de zegsman.

Hierop onstond flinke kritiek. Raadsleden van VVD, CDA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren stelden woensdag tegen De Telegraaf dat de vergadering openbaar zou moeten zijn. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam laat woendagavond weten weten dat intussen overleg is geweest. De griffier gaat er donderdag voor zorgen dat de vergadering alsnog voor pers en burgers te volgen is.

Annabel Nanninga van FvD laat weten blij te zijn dat er toch openheid wordt gegeven. „Naar aanleiding van het artikel in De Telegraaf heb ik aan de bel getrokken. Deze zogeheten ‘technische sessie’ bevat geen gevoelige informatie en maximale openbaarheid is essentieel om de rust in de stad te bewaren. Met regeltjes en formaliteiten moeten we pragmatisch omgaan, die mogen de verwarring nooit vergroten.”

Vorige week stelde burgemeester Halsema van Amsterdam nog dat controle op besluitvorming in de gemeente juist in tijden van crisis belangrijk is. ’Openbaarheid is een recht en geen gunst’, luidt ook het credo van de gemeente.