Politie vergeet hoe tegenwind werkt

Zwaar bewapende agenten schieten lachgasbommetjes af, zo is te zien in de video. Het lachgas komt niet heel ver.

En nog erger: de agenten hadden niet gedacht aan de tegenwind. Die blaast het gas terug in de gezichten van agenten, is te zien op een video die studenten van een universiteit hebben gedeeld. Te zien is hoe fotografen wegrennen. De agenten zijn nog wel beschermd door maskers.

De actie leidt tot hilariteit onder de studenten. „Professioneel hoor”, lacht iemand op Facebook.

Bij de massale protesten in Hongkong, die begonnen omdat een wet uitlevering aan China mogelijk zou maken, worden rubberkogels en traangas gebruikt. De universiteitsstudenten filmen de onlusten.