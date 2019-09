Franse slachtoffers Epstein melden zich

Epstein (66) werd op 6 juli aangehouden toen hij in New York uit zijn privévliegtuig stapte na een vlucht uit Parijs, waar hij een appartement had. Hij werd in de VS verdacht van misbruik van tientallen minderjarige meisjes.

Bekijk ook: Fransen beginnen misbruikonderzoek Epstein

Justitie in Parijs heeft de afgelopen weken met de drie slachtoffers gesproken. Onderzoekers roepen mogelijke andere slachtoffers op zich te melden.

Epstein werd op 10 augustus levenloos aangetroffen in zijn cel. Uit onderzoek bleek dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd. Een Amerikaanse rechtbank sloot de strafzaak tegen hem kort daarna.