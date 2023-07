Verse kop-van-jut

De 54-jarige Teplinski was al actief in Oekraïne. Hij werd in juni vorig jaar aangesteld als commandant van de Russische luchtlandingseenheden, een elite-onderdeel van het Russische leger dat zware verliezen had geleden in de eerste maanden van de oorlog. In januari van dit jaar werd hij weer ontheven uit die functie, waarschijnlijk als gevolg van de interne strubbelingen in de Russische legerleiding.

Gerasimov blijft overigens wel aan als stafchef van het Russische leger. Er gingen na de muiterij van Prigozjin’s Wagner Groep aanvankelijk geruchten dat Gerasimov op non-actief was gesteld of zelfs gearresteerd.

Hoe lang Teplinski het voor het zeggen zal hebben in de Oekraïense campagne is een open vraag. Vladimir Poetin en zijn minister van Defensie Sergej Sjojgoe voeren op zijn zachts gezegd een nogal zwalkend beleid met betrekking tot hun legerleiding. Waar Oekraïne tot nu toe met generaal Valeri Zaloezjni één commandant aan het roer heeft, is Rusland al aan zijn zesde bevelhebber toe.

Carrièrekerkhof

De oorlog in Oekraïne is tot nu toe een waar carrièrekerkhof gebleken voor het hoogste officierenkorps. Zo stond Gerasimov’s voorganger Sergej Soerovikin nauwelijks drie maanden aan het roer. Onder zijn leiding vond de ordelijke terugtocht uit Cherson plaats. Soerovikin nam vorig jaar oktober het stokje over van generaal Genadi Zjidko, die de laan werd uitgestuurd na het debacle in Charkov waar Russische troepen massaal op de vlucht sloegen. Zjidko op zijn beurt had in april vorig jaar de leiding van de ’speciale operatie’ overgenomen van generaal Alexander Dvornikov, bekend als de ’slachter van Syrië’, die er niet in slaagde de Russische veldtocht op de rails te krijgen.

Wie in februari vorig jaar de leiding had over de voor de Russen desastreus verlopen opmars naar Kiev is niet bekend. Mogelijk had Poetin zelf de touwtjes in handen, eventueel in combinatie met minister Sjojgoe. Toen de verwachte makkelijke overwinning uitbleef ontwikkelde de veldtocht in Oekraïne zich snel tot de spreekwoordelijke hete aardappel die niemand in handen wilde hebben.