Meisje (3) voor ogen moeder doodgereden op kermis in België, bestuurder werd vermoedelijk onwel

Het ongeval gebeurde op de kermis, die er staat naar aanleiding van de jaarmarkt. Het meisje was daar met haar moeder. De bestuurder botste eerst tegen een attractie en reed daarna het meisje aan. Even verderop reed hij in op een gevel.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur. „We hoorden plotseling een luide knal en gingen meteen uit ons raam kijken”, vertellen bewoners die vlak bij de plaats van het ongeval wonen. „We zagen het meisje op straat liggen en snelden meteen naar buiten om te helpen. De bestuurder was op dat moment gewoon weggereden.”

Samen met omstaanders werd het meisje gereanimeerd in afwachting van de hulpdiensten. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed uiteindelijk in de ziekenwagen. Getuigen van het ongeval hadden op dat moment al de achtervolging te voet of met de fiets ingezet op de bestuurder. Die zigzagde verder door de Stationsstraat om uiteindelijk zo’n 400 meter verderop met een knal tegen de gevel van een woning te eindigen.

„Dat gebeurde met een rotvaart”, vertelt een ooggetuige. „Ik ging meteen kijken om te helpen. Op dat moment wist ik nog niet welk drama zich op de kermis had voltrokken, maar lang duurde dat niet. Er kwamen een heleboel mensen afgestormd. Ik heb hen proberen tegen te houden zodat ze de bestuurder niet zouden lynchen. Nadien ontfermde ik me over de hond die ook in de wagen zat bij de man.”

Zwarte dag

De chauffeur, een 65-jarige man uit de gemeente Meise, werd met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Er wordt onderzocht of hij mogelijk een hartaanval of een epilepsie-aanval kreeg achter het stuur. Hij legde een negatieve alcoholtest en een negatieve drugs- en speekseltest af.”, aldus woordvoerster Sabine Lievens. „Er is een verkeersdeskundige aangesteld die moet bepalen of de chauffeur aan te hoge snelheid reed.”

Burgemeester Maarten Mast reageert aangeslagen. „Dit is een zwarte dag voor Merchtem en de kermis. Een ongeval dat niet te voorzien viel. We hebben beslist om de muziek op de kermis uit te zetten uit respect voor het slachtoffer.”

Het slachtoffer, een meisje van drie jaar, is afkomstig uit Opwijk en komt uit een gezin van drie kinderen.