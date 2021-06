Dapperste rat ter wereld stopt met zijn job als mijnenjager en gaat met pensioen

Na een carrière van vijf jaar zit het erop voor Magawa. De rat speurde 71 landmijnen en tientallen explosieven op in Cambodja, maar nu is het tijd voor zijn pensioen. De rat is ondertussen zeven jaar en zijn baasje wil zijn leeftijd respecteren.

Magawa kreeg zijn opleiding tot landmijndetector in het trainings- en onderzoekscentrum van Apopo. Ⓒ ANP/HH

Opleiding landmijndetector

Magawa kreeg zijn opleiding tot landmijndetector in het trainings- en onderzoekscentrum van Apopo, een ngo gevestigd aan de Sokoine University in Tanzania. Magawa is niet de enige rat die daar werd opgeleid. De ’HeroRats’, zo worden de dieren daar genoemd, sporen al landmijnen op sinds de jaren ‘90. Na een jaar trainen kunnen ze beginnen. Ze worden specifiek getraind om het explosieve materiaal dat in een landmijn zit op te sporen.

Stuk groter

Magawa behoort tot de Afrikaanse reuzenhamsterratten en is een stuk groter dan de ratten die in ons land leven. Maar hij is licht genoeg om de landmijnen niet te ontsteken als hij eroverheen loopt.