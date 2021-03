Volgespoten Russische ’Popeye’ verder onder het mes: ’Leef in een nachtmerrie’

’Popeye’ of ’Bazooka’, zo noemt voormalig soldaat Kirill Tereshin zichzelf ook wel. Al had hij daarvoor wel een infuus nodig waarmee per arm drie liter gel werd ingebracht om gespierder te lijken. Tereshin onderging eind vorig jaar al een hersteloperatie, maar dat blijkt niet genoeg, meldt New York Post.

Zodra Tereshin behandeld kan worden, ook de Russische zorg staat door corona onder druk, zullen zijn implantaten verder worden verwijderd. „Ik moet uit deze nachtmerrie zien te komen”, zegt hij. „Ik heb vanwege mijn eigen domheid vanaf mijn twintigste mijn armen opgeblazen. Ik dacht niet na over de gevolgen.”

Ontsteking

Door giftige ontstekingen in zijn armen dreigen de ledematen af te sterven. Op beelden die Tereshin op sociale media deelt is de erbarmelijke staat van zijn bovenarmen te zien. De Rus heeft honderdduizenden volgers op Instagram. Voorheen sloeg hij alle medische adviezen nog in de wind, maar nu wil hij opnieuw onder het mes.

Dat komt mede door de Russische voetbalvrouw Alana Mamaeva. Zij voert actie voor slachtoffers van schadelijke plastische chirurgie. Ze haalde Tereshin toch over om in te grijpen door middel van een operatie. Achteraf gezien zegt Tereshin dat hij „heel gelukkig” is dat er dokters zijn die hem willen helpen. Hij gaat dan ook diep door het stof. „Ik beschouw mezelf als schuldige, daar ben ik mij bewust van.”