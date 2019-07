Vijftien doden door busongeluk in Marokko

Marokkaanse hulpdiensten ontdekten de slachtoffers pas een dag later. Archieffoto. Ⓒ AFP

RABAT - In het Atlasgebergte in Marokko zijn vijftien mensen omgekomen door een ongeluk met een busje. Zware regenval zorgde voor een aardverschuiving, waardoor het busje woensdagavond in de problemen kwam. Het voertuig raakte bedolven onder de modder. De lichamen werden volgens de lokale autoriteiten een dag later pas gevonden.