Minister Yeşilgöz haalt in HJ Schoo-lezing uit naar woke-beweging en wappies

Volgens de liberale bewindsvrouw is de uit de Verenigde Staten overgewaaide woke-beweging een probleem. „Ik heb het hier expliciet niet over emancipatiebewegingen die pleiten voor gelijke rechten en inclusie. Die hebben mijn steun. Waar ik mij zorgen over maak, zijn de stromingen die zich richten op het tegenovergestelde: op uitsluiting. Mensen die vinden dat zij mogen bepalen welke informatie of mening juist is en wat niet juist is. Of wat kwetsend en wat niet kwetsend is. Wie wel deugt en wie niet deugt. Die onder het mom van inclusie alleen maar bezig zijn met uitsluiten.”

Ze zegt dat ’wokisten’ „willen bepalen wie recht van spreken heeft.” Yeşilgöz: „Alleen als je tot de juiste groep hoort, mag je meepraten. Daarmee worden individuen gereduceerd tot geslacht, afkomst of gerichtheid met een vaste bijbehorende mening. Daarvan afwijken, betekent uitgesloten worden. U denkt wellicht: ’Is woke echt zo’n problematische beweging? Ja, wat mij betreft wel. Ons vermogen om te groeien, om te leren, om te ontwikkelen wordt gevoed door wederzijdse kritiek en open discussies.”

Rechtsstaat

De VVD’er constateert verder dat onze democratische rechtsstaat onder druk staat. „Ik vind dat we er op dit moment maar matig in slagen om hem met elkaar te verdedigen. Dat is geen verwijt, maar een constatering. En als ik eerlijk ben, begrijp ik het deels ook”, aldus Yeşilgöz. „Want je wilt iets of iemand pas verdedigen als je het de moeite waard vindt. Als het je iets kan schelen.” Ze stelt dat het gevoel om voor de rechtsstaat op te komen lijkt verdwenen. „En de trots lijkt ook te vaak, ver weg. Hoe komt dat? De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de overheid daarin een groot aandeel heeft gehad. We hebben een aantal grote fouten gemaakt. Fouten die niet alleen grote gevolgen hebben gehad voor individuen, maar daarmee ook voor de relatie tussen de overheid en die mensen voor wie wij er hadden moeten zijn.”

Zo vindt ze dat er veel is misgegaan bij de afwikkeling van aardbevingsschades in Groningen en de toeslagenaffaire en steekt daarvoor hand in eigen boezem. „De instituties die onze rechtsstaat vormen en die slachtoffers bescherming hadden moeten bieden, hebben gefaald. En te lang nam niemand daarvoor verantwoordelijkheid.”

Drugscriminelen

Maar de justitieminister stelt ook dat de hardste klappen voor onze rechtsstaat de moorden op de broer van een kroongetuige, op advocaat Derk Wiersum en misdaadverslaggever Peter R. de Vries zijn. „Directe aanvallen, bedoeld om onze rechtsgang te ontwrichten en anderen angst aan te jagen. De afgelopen jaren zien we een gestage toename van het aantal bedreigingen en geweldplegingen door drugscriminelen. Officieren van justitie die hun werk inmiddels anoniem doen. Journalisten die worden beveiligd. Rechercheurs die tijdelijk in safe houses moeten wonen. Dit is de werkelijkheid waarin we leven.”

Ze houdt de toehoorders in De Rode Hoed een spiegel voor: „Weet u nog dat wij de terreur van de Italiaanse maffia destijds Italiaanse toestanden noemden? Vandaag de dag kijken Italianen met bezorgdheid naar Nederlandse toestanden. Natuurlijk, na de moorden op Wiersum en De Vries werden de talkshows een week of twee gevuld met verontwaardigde duiders en deskundigen. Maar daarna keerden de meesten van ons toch weer terug naar business as usual. Dat is onbegrijpelijk.”

Aanval op andere politici

In de lezing, die vorig jaar door D66-voorvrouw en huidig minister van Financiën Sigrid Kaag werd gehouden en voor veel politiek gekrakeel zorgde toen Kaag openlijk kritiek uitte op VVD-premier Mark Rutte- zit dit jaar ook een harde aanval op andere politici.

Zo spreekt Yeşilgöz zich uit tegen nepnieuws, wantrouwen en achterdocht. „Te lang hebben wij met elkaar gedacht: geef complottheorieën en ondermijnende uitlatingen maar geen aandacht. Dan wordt het niet groter, en gaat het wel weg. Maar dat is niet waar. Het gaat helemaal niet weg en de onwelriekende reuzel sijpelt zelfs de Tweede Kamer binnen. De ophef genereert aandacht, en de aandacht zorgt voor naamsbekendheid, likes, aanzien, invloed, geld en stemmen. Het is een verdienmodel geworden van partijen als Forum en de Groep Van Haga, die verder geen enkele inhoudelijke agenda meer hebben. Net als de woke-beweging halen zij hun inspiratie vooral uit de Verenigde Staten. Alsof dat het belang van Nederland dient”, sneert ze.

Moordaanslag op Franse docent

Ook haalde ze uit naar Farid Azarkan van Denk, die zijn steun verbond aan een petitie die opriep tot een verbod op godslastering. Dit gebeurde na de moordaanslag op de Franse docent Samuel Paty, die op straat werd onthoofd door een moslimextremist nadat hij in een les over vrijheid van meningsuiting spotprenten van de profeet Mohammed had getoond. Yeşilgöz: „Voor mij is het nauwelijks te bevatten dat de ondersteuners van de petitie na de moord op Paty de discussie wilden openen over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Naar mijn gevoel deed men alsof Paty de laffe moord nota bene zelf had uitgelokt.”

Volk te comfortabel

Volgens Yeşilgöz hebben wij hebben de neiging onze democratie en onze rechtsstaat „voor lief te nemen.” „Dat kan ook worden verklaard doordat Nederland een oude en sinds lange tijd stabiele democratie is. Bijna tachtig jaar lang zijn generaties opgegroeid zonder oorlog, onderdrukking of vervolging. Dan loop je het risico dat een volk te comfortabel wordt.”

Ze trok daarbij een vergelijking met de junta in Turkije, waar Yeşilgöz ooit met haar ouders woonde voor ze naar Nederland vluchtte. „In de westerse wereld zijn we zo georganiseerd dat democratieën niet in één klap vallen door een coup of een revolutie. In ontwikkelde democratieën manifesteren de gevaren zich sluipend. Als een ontwikkelde democratie wordt afgebroken, gebeurt dat niet met één grote klap, maar heel geleidelijk, in kleine stukjes. Telkens brokkelt er wat af. En het griezelige is dat we het daardoor bijna niet doorhebben. Wij moeten het tij keren. Ik geloof in een weerbare democratie waarin we intolerant zijn tegen intolerantie.”