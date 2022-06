Zegen Europese Commissie voor kandidatuur Oekraïne, wel huiswerk

„Ja, Oekraine verdient Europees perspectief en is welkom als kandidaat-lid”, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. „Maar er is nog veel werk te doen.”

Voor de Oekraïense president Volodimir Zelenski is het advies van Brussel een mooi opsteker, maar nog veel belangrijker is dat de leiders van Frankrijk, Duitsland en Italië zich donderdag tijdens een bezoek aan Kiev al positief hebben uitgesproken over het EU-kandidaatschap. Voor andere kritische landen gaat het daardoor extra moeilijk worden om nog een veto uit te spreken.

Met name Oost-Europese landen zijn fervent voorstander van erkenning van de Oekraïense EU-aspiraties, vooral om een signaal te geven richting het Kremlin: Oekraïne hoort bij Europa. Maar veel West-Europese landen zijn voorzichtiger als het gaat om de grote haast die Brussel nu maakt en het jarenlange proces dat nu gaat volgen. Oekraïne is er volgens experts nog helemaal niet klaar voor en was zonder de oorlog waarschijnlijk niet in aanmerking gekomen voor het kandidaat-lidmaatschap.

Waar Von der Leyen eerder voor haar beurt sprak door de rode loper uit te rollen voor Oekraïne en zich verslikte in het groots aankondigen van oliesancties, heeft het EU-kopstuk deze keer rekening gehouden met de gevoeligheden. Oekraïne kan wat Brussel betreft de kandidaat-status krijgen, maar moet nog wel eerst flink wat huiswerk doen voor de echte onderhandelingen kunnen beginnen.

Von der Leyen heeft tijdens een persconferentie gezegd dat er meer vooruitgang moet komen op het gebied van de rechtsstaat, corruptiebestrijding en rechten voor minderheden. Ze prijst maatregelen tegen olicharchen: „Maar nu is het tijd voor resultaten in de praktijk.”

Ook Moldavië krijgt een positief advies van Brussel over kandidaat-lidmaatschap, maar het land moet nog flink wat hervormingen doorvoeren. Georgië moet van de Commissie eerst huiswerk doen voor het in aanmerking komt voor een aanbeveling voor EU-kandidaatsschap.