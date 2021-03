Man gepakt na wilde achtervolging door Noord-Holland

Op sociale media verschenen berichten dat een auto met ’gierende snelheid’ over de Westerdijk langs het Markermeer richting Hoorn achterna werd gezeten door 7 politiewagens met zwaailichten en sirenes. Een woordvoerder van de politie bevestigt de achtervolging waarbij ook gebruik is gemaakt van een helikopter: „We wilden rond kwart over 9 deze bestuurder in de omgeving van Purmerend controleren, maar hij ging ervandoor. Daarop is inderdaad een achtervolging ontstaan die eindigde in Hoorn. Meer details hebben we nu nog niet, maar we zijn zeer nieuwsgierig naar de reden waarom de hij ervandoor ging”, vertelt politiewoordvoerder Roderick de Veen.

De achtervolging ging door tot in de binnenstad van Hoorn. Daar verliet de bestuurder de auto, maar hij kon korte tijd daarna lopend worden aangehouden.