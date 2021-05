Echte kampeerder laat zich niet uit het veld slaan door slecht weer: ’Thuis regent het ook’

’Gaat het plenzen of blijft het bij een paar druppels’, denkt John Zweden. Hij heeft zijn paraplu in de aanslag. Ⓒ Robert Hoetink

Doetinchem - Het lijkt wel of álles tegenzit. De volgeboekte campings in Nederland krijgen te maken met waarschijnlijk het koudste pinksterweekend in zeventig jaar volgens de weerprofeten. Met maxima tussen de 12 en 16 graden en vele buien in het verschiet laten de kampeerders op de Doetinchemse camping De Wrange zich toch niet kisten.