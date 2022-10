Zes aanhoudingen na vondst lichaam Lola (12) in koffer in Parijs

Het begon allemaal toen de ouders van Lola naar de politie trokken omdat hun dochter vrijdagnamiddag niet thuisgekomen was van school. Op camerabeelden had haar vader, die conciërge van het gebouw is, gezien dat het meisje nochtans wel het appartementsgebouw betreden had. Dat in het gezelschap van een jonge vrouw.

In de kelder van het gebouw werd bruine plakband en een breekmes gevonden. Daardoor werd er in eerste instantie gedacht aan een ontvoering. Maar om iets na elf uur’s avonds vond een dakloze man het meisje. Haar levenloze lichaam was opgeborgen in een koffer. Ze was vastgebonden en er zat tape op haar mond. Nog opvallender: op het lichaam stond een 0 en een 1. Wat dat de bedoeling daarvan is, zal het onderzoek moeten uitwijzen. Er wordt onder meer gedacht aan de mogelijkheid dat het meisje slachtoffer is geworden van orgaanhandel. De autopsie wees ondertussen uit dat het meisje stierf door verstikking.

Zware koffer

De jonge vrouw op de camerabeelden is ondertussen de hoofdverdachte in het onderzoek. Een buurman vertelde aan de krant Le Parisien: „De vrouw wuifde richting het meisje om naar haar toe te komen. Lola leek helemaal niet op haar gemak”, vertelde hij.

Een andere buurtbewoner merkte op dat de vrouw zich vreemd gedroeg en het gebouw binnen en buiten liep. „We zagen haar met een reiskoffer. Ze praatte met iedereen. Ze zag er een beetje gek uit. Een beetje gestoord”, vertelde hij aan de Franse nieuwszender BFMTV. Maar niets wees erop dat het lichaam van het meisje in de koffer zou zitten. „Anders was ze onmiddellijk tegengehouden”, klonk het. De buurtbewoner vertelde dat de koffer wel zwaar leek. De vrouw had moeite hem zelf te dragen. „Ze was daar rond vijf uur. Ze liep met de koffer rond. Ze liet hem zelfs achter voor het café en ging aan de overkant van de straat een croissant kopen alsof er niets gebeurd was.” Daarna zou de vrouw aan voorbijgangers gevraagd hebben om haar te helpen de koffer naar haar wagen te brengen.

De politie kwam de vrouw op het spoor door haar te linken aan een auto. De speurders volgden het traject van de auto aan de hand van camerabeelden en kwamen uiteindelijk uit in Bois-Colombes, op zo’n 9 kilometer van het centrum van Parijs. Dat meldt BFMTV. Daar troffen ze zaterdagochtend een vrouw aan die overeenkwam met de camerabeelden en de beschrijvingen van buurtbewoners.

Nog vijf anderen werden in de zaak opgepakt. Hun rol in het verhaal is nog niet duidelijk.