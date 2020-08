Zee bij Scheveningen weer poepvrij verklaard

DEN HAAG - De zee bij Scheveningen en Duindorp is weer schoon genoeg om in te zwemmen. Het zwemmen werd dinsdag afgeraden nadat er rioolwater in zee was geloosd, maar het negatieve advies is woensdag ingetrokken, meldt het waterschap voor Den Haag en omstreken, het Hoogheemraadschap Delfland.