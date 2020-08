Schietpartij, steekpartij, wapenbezit: ’Succesvolle nacht in Rotterdam’

Een politiewoordvoerster spreekt tegelijkertijd van een succesvolle nacht, want bij al die incidenten werden aanhoudingen verricht. ,,De incidenten waren niet geclusterd, ze hadden niks met elkaar te maken, maar bij elkaar maakte het wel een drukke nacht.”

Een 38-jarige Rotterdammer werd van vrijdag op zaterdag rond 02.00 uur gearresteerd voor een steekpartij op de Zwart Janstraat. Daarbij raakten twee mannen gewond.

Verkeersruzie

De slachtoffers en de verdachte zaten in twee verschillende auto’s die in deze straat reden. Mogelijk door een verkeersruzie ontstond een woordenwisseling tussen de bestuurders van deze auto’s.

De verdachte stapte uit en ook de andere bestuurder en zijn passagier verlieten hun auto en de ruzie werd op straat voortgezet. De slachtoffers, twee Rotterdammers van 19 en 21, werden in de buik en arm geraakt en moesten naar het ziekenhuis.

De verdachte ging er vandoor, maar niet voor lang. Uit onderzoek bleek al snel wie hij was en na korte tijd kon hij door de politie worden aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord.

Schietincident

Vlak voor de nacht, rond 23.00 uur, was er ook een schietincident op de Asserweg. Daar zou een man zijn gezien, die een paar keer met een handvuurwapen schoot. Agenten hielden een man aan. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

In Schiedam viel even daarvoor het Rapid Response Team van de DSI (arrestatieteam) een woning binnen aan de Dwarsstraat in Schiedam. Een man met een vuurwapen ging daar naarbinnen, aldus een getuige. Het gealarmeerde team hield de man ter plekke aan en vond in de woning meer wapens. Of deze echt of nep zijn, wordt nog uitgezocht.