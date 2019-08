Waarschuwing: vagina stomen niet heilzaam

In het artikel, gepubliceerd in het Journal of Obstetrics and Gynaecology, wordt beschreven hoe een 62-jarige vrouw uit Canada zich heeft verbrand.

De vrouw had een vaginale verzakking en geloofde, op advies van Chinese medicijnheren, dat een ’V-steam’ haar klachten kon verhelpen. Vaginaal stomen komt uit Azië en Afrika.

De stoombaden, waarbij vrouwen boven heet water met kruiden zitten, zien een stijging in populariteit, schrijft de BBC. Actrice Gwyneth Paltrow heeft het weleens aangeprezen en sindsdien zouden steeds meer vrouwen het proberen. Het zou werken als ’detox’.

Sommigen geloven dat vaginaal stomen meer voordelen heeft, zoals het strakker maken van de vagina of het verminderen van menstruatiepijn. Daarvoor zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen.

Infecties en irritatie

Dokter Vanessa Mackay van het Royal College of Obstetricians and Gynaecologists herhaalt nog maar eens dat het ’een mythe’ is dat de vagina een speciale behandeling nodig heeft. Aan de buitenkant af en toe met zeep wassen, binnenin helemaal niets doen, zo luidt het devies.

„Het stomen van de vagina kan de gezonde balans en de pH-nivevau’s van de vagina aantasten. Het kan leiden tot irritatie en infecties. Het kan ook de gevoelige huid rond de vagina verbranden”, aldus Mackay.

Zeer pijnlijk

Enkele andere doktoren hebben de afgelopen dagen weer gewaarschuwd tegen vaginale stoombaden.

Met de Canadese vrouw is het slecht afgelopen. Zij zat twintig minuten boven kokend water. Dat herhaalde ze de volgende dag. Daarna liet ze zich opnemen in het ziekenhuis met tweedegraads brandwonden. Een operatie voor de vaginaverzwakking moest ze uitstellen.

Dokter Magali Robert, die het artikel over de Canadese vrouw schreef, zegt dat er betere voorlichting moet komen. „Ziekenhuizen moeten zich bewust zijn van alternatieve therapieën zodat ze vrouwen kunnen helpen een afgewogen keuze te maken, gebaseerd op genoeg informatie. Zo kan schade worden voorkomen.”