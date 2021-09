Verdachte van hulp bij zelfdoding opgepakt in Apeldoorn

De woning van de man is dinsdag doorzocht, aldus het OM. Elders in het land is ook een woning doorzocht.

Het OM heeft vooralsnog niet gezegd om wat voor een criminele organisatie het zou gaan. „Van een criminele organisatie is kort gezegd sprake als twee of meer personen zich in een gestructureerd en duurzaam verband bezighouden met het plegen van misdrijven en/of het beramen ervan”, meldt justitie.