Voorzitter Coöperatie Laatste Wil aangehouden

De woning van Van Wijk is dinsdag doorzocht, aldus het OM. Elders in het land is ook een woning doorzocht. Van Wijk wordt woensdag verhoord, meldt zijn advocaat Tim Vis. Advocaat Vis laat ook weten dat zijn cliënt in het kader van ’transparantie’ graag wil dat zijn volledige naam wordt gebruikt. Ook heeft hij liever geen gebalkte foto.

Het onderzoek is opgestart naar aanleiding van een aantal recente gevallen van zelfdoding, zegt het OM. Om hoeveel gevallen het gaat wil justitie in dit stadium nog niet kwijt, ook niet waar en wanneer deze zich hebben voorgedaan. Ook advocaat Vis weet dit nog niet. „Ons is de concrete aanleiding nog niet gemeld”, aldus de raadsman.

„Het onderzoek loopt”, aldus een OM-woordvoerder. „Meer informatie willen we om die reden nu niet verstrekken.”

Zelfmoordpillen

In juli arresteerde de politie een 28-jarige man uit Eindhoven op verdenking van verkopen van ’zelfmoordpillen’ aan honderden mensen. Hij was lid van Coöperatie Laatste Wil. Volgens justitie zijn tenminste zes mensen overleden aan het door de man verstrekte middel. Het onderzoek tegen de man kwam op gang na het overlijden van een vrouw in Best, in mei van dit jaar. Of het onderzoek naar Van Wijk en dat naar de Eindhovenaar verband met elkaar houden, is vooralsnog onduidelijk.

Van Wijk „neemt met grote nadruk afstand van de verdenking”, zegt Vis. „De arrestatie wordt door hem zeer betreurd. Hij had graag op een andere manier uitleg gegeven. Het doet hem veel pijn dat de coöperatie en daarmee de 27.500 leden op deze manier worden gecriminaliseerd.”

Volgens Vis werkt Van Wijk „volledig mee” aan het onderzoek. „Transparantie staat bij hem en de coöperatie hoog in het vaandel, juist ook naar het Openbaar Ministerie.” Volgens de raadsman heeft de coöperatie altijd binnen de kaders van de wet geopereerd.

Coöperatie Laatste Wil is opgericht in 2013 en wil naar eigen zeggen binnen het geldende recht mogelijk maken dat mensen op een waardige en veilige manier een einde aan hun leven kunnen maken.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113